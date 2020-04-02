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02 Nisan 2020, Perşembe
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Kayserispor'un hocası Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Kayserispor'un hocası Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 'de ’un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibinin tesislerde kaldığı bildirildi.

Cemil Usta Sezonunda mücadele eden 'da corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor.

2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar.

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  1. 02.04.2020
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