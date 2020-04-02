Kayserispor'un hocası Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibinin tesislerde kaldığı bildirildi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor.
2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.
Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar.
- 02.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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