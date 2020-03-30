Kravets stadı paylaşıp üzüldü

Bu sezon sakatlığından ötürü ilk yarıda uzun süre forma giyemeyen 30 yaşındaki santrfor, bu kez de koronavirüs nedeniyle futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisinde. Kravets, sosyal medyadan Kayseri Kadir Has Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Miss You" mesajı ile futbola olan özlemini belirtti.