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30 Mart 2020, Pazartesi
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Kravets stadı paylaşıp üzüldü

Kravets stadı paylaşıp üzüldü

'un Ukraynalı golcüsü Kravets, futbola her geçen gün daha da özlem duyuyor.

Bu sezon sakatlığından ötürü ilk yarıda uzun süre forma giyemeyen 30 yaşındaki santrfor, bu kez de koronavirüs nedeniyle futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisinde. Kravets, sosyal medyadan Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Miss You" mesajı ile futbola olan özlemini belirtti.

  1. 30.3.2020
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