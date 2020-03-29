Prosinecki’den iyi haber - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Prosinecki’den iyi haber

Prosinecki’den iyi haber

Prosinecki’den iyi haber

Teknik Direktörü 'nin, koronavirüs testi dün açıklandı. önceki gün tüm takım olarak teste girerken, 1 idari personelin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Kayserispor'da başkan , asbaşkan , yöneticiler ve 'dan sonra Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.

Teknik Direktörü 'nin, koronavirüs testi dün açıklandı. önceki gün tüm takım olarak teste girerken, 1 idari personelin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Kayserispor'da başkan , asbaşkan , yöneticiler ve 'dan sonra Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.
  1. 29.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prosinecki’den iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN