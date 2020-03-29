Prosinecki’den iyi haber
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin, koronavirüs testi dün açıklandı. Sarı- kırmızılılar önceki gün tüm takım olarak teste girerken, 1 idari personelin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.
- 29.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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