Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir, 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.
Umut Nayir'in kendisini davet ettiği yardım kampanyasına cevap veren Emre Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nazik davet için teşekkür ederim Umur Nayir. Biz de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılaşıyoruz. Hep beraber mücadele ederek bu zorlu süreci birlikte atlayacağız" dedi.
- 29.03.2020
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Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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