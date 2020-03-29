Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü

’den 1000 aileye yardım sözü

Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü

forması giyen , 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.

Ünlü şarkıcı 'in başlatmış olduğu yardım kampanyası her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Birçok futbolcunun katıldığı yardıma forması giyen de duyarsız kalmadı.

Umut Nayir'in kendisini davet ettiği yardım kampanyasına cevap veren Emre Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nazik davet için teşekkür ederim Umur Nayir. Biz de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılaşıyoruz. Hep beraber mücadele ederek bu zorlu süreci birlikte atlayacağız" dedi.
  1. 29.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Taşdemir’den 1000 aileye yardım sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN