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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Rienstra: Evde oynayalım

: Evde oynayalım

Rienstra: Evde oynayalım

'un futbolcusu Ben , koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde oğlu ile vakit geçirdiği görüntüleri 'içeride oynayalım' mesajı ile hesabından paylaştı.

'un futbolcusu Ben , koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde oğlu ile vakit geçirdiği görüntüleri 'içeride oynayalım' mesajı ile hesabından paylaştı. 29 yaşındaki orta saha, evin koridorlarında oğluna şut antrenmanı yaptırdı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı 2 bin 500 kişi tarafından beğenilirken, bir taraftar 'Aynı babası' yorumunu yaptı.
  1. 27.3.2020
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