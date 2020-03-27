Kayserispor resmen açıkladı! Corona virüsü... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!

resmen açıkladı! ...

Kayserispor resmen açıkladı! Corona virüsü...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo , 27 Mart Cuma günü yaptığı sosyal medya paylaşımında kötü haberi duyurdu. Buna göre sarı kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan 1 isme rastlandı...

Türkiye'de etkisini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor... Son olarak Süper Lig ekiplerinden da, yaptığı açıklamada bir idari personelde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 12:18
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