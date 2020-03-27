Kayserispor resmen açıkladı! Corona virüsü...
Son dakika corona virüsü haberi... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 27 Mart Cuma günü yaptığı sosyal medya paylaşımında kötü haberi duyurdu. Buna göre sarı kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan 1 isme rastlandı...
Corona virüsü Türkiye'de etkisini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da, yaptığı açıklamada bir idari personelde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 12:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor resmen açıkladı! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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