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25 Mart 2020, Çarşamba
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Kayserispor 71 değişiklik yaptı

Kayserispor 71 değişiklik yaptı

ligde geride kalan 26 haftada 71 oyuncu değişikliği yaptı.

ligde geride kalan 26 hafta sonunda 71 oyuncu değişikliği yaptı. 4 teknik adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda döneminde 20 değişiklik, döneminde 5 değişiklik, döneminde 24 ve döneminde 22 değişiklik yaptı.
Hikmet Karaman, görev yaptığı 7 haftada 6 maçta 3'er oyuncu değiştirme hakkını kullanırken, 1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta sonunda 8 maçta da 3'er oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu değişiklik hakkını kullandı.

Hikmet Karaman dönemi:
1. 3 değişiklik
2. 3 değişiklik
3. 2 değişiklik
4. 3 değişiklik
5. 3 değişiklik
6. 3 değişiklik
7.Hafta 3 değişiklik
Samet Aybaba dönemi:
8.Hafta 3 değişiklik
9. 2 değişiklik

Bülent Uygun dönemi:
10.Hafta F.Bahçe 3 değişiklik
11.Hafta G.Birliği 3 değişiklik
12.Hafta Sivasspor 3 değişiklik
13.hafta Beşiktaş 3 değişiklik
14.Hafta Rizespor 3 değişiklik
15.Hafta 3 değişiklik
16.Hafta Başakşehir 3 değişiklik
17.Hafta Trabzonspor 3 değişiklik

Robert Prosinecki dönemi:
18.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik
19.Hafta Ankaragücü 2 değişiklik
20.Hafta Galatasaray 2 değişiklik
21.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik
22.Hafta Denizlispor 2 değişiklik
23.Hafta Konyaspor 2 değişiklik
24.Hafta Göztepe 3 değişiklik
25.Hafta Kasımpaşa 2 değişiklik
26.Hafta Malatyaspor 3 değişiklik
  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 09:27
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