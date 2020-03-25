Kayserispor 4 maçta gol yemedi
Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4’ünde kalesinde gol görmedi.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4'ünde kalesinde gol görmedi. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında evinde oynadığı Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında kalesinde gol görmezken, ikinci yarıda ise deplasmanda Denizlispor maçında ve evinde oynadığı Göztepe maçında gol yemedi. Kayserispor 26 hafta sonunda 22 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Kayserispor geride kalan 26 haftada kalesinde 62 gol gördü.
- 25.03.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor 4 maçta gol yemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.