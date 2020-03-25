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25 Mart 2020, Çarşamba
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4 maçta gol yemedi

Kayserispor 4 maçta gol yemedi

, ligde oynadığı 26 maçın 4’ünde kalesinde gol görmedi.

Son yılların en başarısız dönemini geçiren , 22 puanla son sırada yer almasına rağmen ligde kalma umutlarını sürdürüyor.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4'ünde kalesinde gol görmedi. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında evinde oynadığı ve maçlarında kalesinde gol görmezken, ikinci yarıda ise deplasmanda Denizlispor maçında ve evinde oynadığı maçında gol yemedi. Kayserispor 26 hafta sonunda 22 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Kayserispor geride kalan 26 haftada kalesinde 62 gol gördü.
  1. 25.03.2020
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