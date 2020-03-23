Mesafeyi koruyun

Kayserispor, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi. Sarı-kırmızılılar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Büyük Kayserispor taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusunu yaptı.