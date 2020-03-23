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23 Mart 2020, Pazartesi
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Mesafeyi koruyun

Mesafeyi koruyun

, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi.

, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin korunmasını istedi. Sarı-kırmızılılar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Büyük Kayserispor taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal" duyurusunu yaptı.

  1. 23.3.2020
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