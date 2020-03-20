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20 Mart 2020, Cuma
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Tarihi bir karar alındı

Tarihi bir karar alındı

, liglerin ertelenmesinin tarihi bir karar olduğunu savunup, "Umarım ülke olarak biran önce bu virüs illetinden kurtuluruz ve yeniden heyecanına döneriz" dedi.

, liglerin ertelenmesinin tarihi bir karar olduğunu savundu. Tokgöz, "Umarım ülke olarak biran önce bu virüs illetinden kurtuluruz ve yeniden heyecanına döneriz" dedi.
  1. 20.3.2020
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