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16 Mart 2020, Pazartesi
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Kayseri bayramı

Mensah’ın 1 penaltı kaçırdığı, 2 asistle yıldızlaştığı maçta 2-1 galip gelen , düşme hattının hemen üstündeki rakibiyle farkı 3’e düşürdü.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sonuncu sıradaki , 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme korkusunu yakından hisseden Y.Malatya'yı ağırladı. Rakibi karşısında maça etkili başlayan 'nin 8'de kazandığı penaltı, VAR'dan ofsayta takıldı. Sarı-kırmızılılar 22'de Mensah'ın pasında Mesanovic'le golü buldu: 1-0. 42'de yine Mensah verdi, Henrique ağları havalandırdı: 2-0. 45+2'de kazanılan penaltıda günün başarılı ismi Mensah bu sefer Farnolle'yi geçemedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

90'DA DİREK VE ÇİZGİ
İkinci yarıda , 50'de önce Kjartansson, sonra da Hafez'le Lung'u aşamadı. Malatya ekibi, aradığı golü 70'te Kjartansson'la buldu: 2-1. 90'da kullanılan frikikte Mina'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Hafez'in pasında, Kjartansson'un vuruşunu, Kayseri defansı çizgiden çevirdi. Son dakikada 3 puanı kurtaran Kayserispor, ligde kalma yolunda umutlanırken, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça yükseldi.

  1. 16.3.2020
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