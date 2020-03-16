Kayseri bayramı
Mensah’ın 1 penaltı kaçırdığı, 2 asistle yıldızlaştığı maçta 2-1 galip gelen Kayserispor, düşme hattının hemen üstündeki rakibiyle farkı 3’e düşürdü.
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sonuncu sıradaki Kayserispor, 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme korkusunu yakından hisseden Y.Malatya'yı ağırladı. Rakibi karşısında maça etkili başlayan Kayseri'nin 8'de kazandığı penaltı, VAR'dan ofsayta takıldı. Sarı-kırmızılılar 22'de Mensah'ın pasında Mesanovic'le golü buldu: 1-0. 42'de yine Mensah verdi, Henrique ağları havalandırdı: 2-0. 45+2'de kazanılan penaltıda günün başarılı ismi Mensah bu sefer Farnolle'yi geçemedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
90'DA DİREK VE ÇİZGİ
İkinci yarıda Yeni Malatyaspor, 50'de önce Kjartansson, sonra da Hafez'le Lung'u aşamadı. Malatya ekibi, aradığı golü 70'te Kjartansson'la buldu: 2-1. 90'da kullanılan frikikte Mina'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Hafez'in pasında, Kjartansson'un vuruşunu, Kayseri defansı çizgiden çevirdi. Son dakikada 3 puanı kurtaran Kayserispor, ligde kalma yolunda umutlanırken, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça yükseldi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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