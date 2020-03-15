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15 Mart 2020, Pazar
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M. Lopes dönemiyor

M. Lopes dönemiyor

kaptanı sakatlığı nedeniyle gittiği ülkesi Portekiz’den koronavirüs tedbirleri kapsamında dönemiyor.

kaptanı sakatlığı nedeniyle gittiği ülkesi Portekiz'den dönemiyor. Koronavirüs tedbiri kapsamında 'ye gelemeyen tecrübeli futbolcu, bugünkü Y. maçında olmayacak. Sağ bekte Kvrzic görev alacak.
  1. 15.3.2020
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