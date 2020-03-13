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13 Mart 2020, Cuma
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Ferrari’sini bağışlayacak

Ferrari’sini bağışlayacak

’de Başkan Yardımcısı , çok çarpıcı bir prim sözü verdi. Tokgöz, “K.Paşa mağlubiyeti bizi üzdü. Takımla toplantı gerçekleştirdim. Onlara bir de sürpriz yaptım. Ligde kalırsak 2.5 milyon TL’lik arabamı kulübe hediye edeceğimi söyledim" dedi.

'de Başkan Yardımcısı , çok çarpıcı bir prim sözü verdi. Tokgöz, "K.Paşa mağlubiyeti bizi üzdü. Takımla toplantı gerçekleştirdim. Onlara bir de sürpriz yaptım. Ligde kalırsak 2.5 milyon TL'lik arabamı kulübe hediye edeceğimi söyledim. Ben arabadan vazgeçtim. Onlara feda olsun" diye müjde verdi.
  1. 13.3.2020
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