Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da!
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor, Süper lig'de en kötü averaja sahip takım oldu. Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan 5'er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4'er gol yedi.
Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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