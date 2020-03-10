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10 Mart 2020, Salı
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Haberler Kayserispor Süper Lig'in en kötü averajı!

'in en kötü averajı Kayserispor'da!

Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da!

'in 25. haftasında deplasmanda 'ya farklı mağlup olan , 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.

, 'de en kötü averaja sahip takım oldu. Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, 'dan 6 gol, ve 'dan 5'er gol, , , , , ve takımlarından 4'er gol yedi.

Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor.

  1. 10.03.2020
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