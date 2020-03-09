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09 Mart 2020, Pazartesi
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Kayserispor hazırlıklara ara vermeden başladı!

Kayserispor hazırlıklara ara vermeden başladı!

ekiplerinden , pazar günü Stadyumunda oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün Teknik Direktör nezaretinde yaptığı çalışma ile başladı.

, ligin 26.haftasında Pazar günü oynayacağı Türk maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı düz koşu ve jenerasyon çalışması yaparken, forma giymeyen futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Ardından istasyon, top kapma, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler ise kaleci antrenörü Boban Nojkovic nezaretinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-Kırmızılılar BtcTurk maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 15 Mart 2020 Pazar günü Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile BTC Yeni Türk Malatyaspor karşılaşması saat 13.30'da başlayacak.

  1. 09.03.2020
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