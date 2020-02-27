Mustafa Tokgöz'den hakem atamalarına tepki - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Mustafa Tokgöz'den hakem atamalarına tepki

'den hakem atamalarına tepki

Mustafa Tokgöz'den hakem atamalarına tepki

'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü ile sahasında karşı karşıya gelecek olan 'da müsabakaya görevlendirilen hakem için 'na (MHK) tepki var.

Hes Kablo Asbaşkanı , bu haftaki hakem atamalarına tepki göstererek, "Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi.

  1. 27.02.2020
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