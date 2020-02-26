Hes Kablo Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

maçı hazırlıklarına devam etti

Hes Kablo Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

takımlarından , pazartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 24'üncü haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2'inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.

  1. 26.02.2020
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