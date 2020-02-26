Hes Kablo Kayserispor Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligin 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2'inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.
- 26.02.2020
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ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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