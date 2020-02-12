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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'in en çok gol yiyen takımı

Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Süper Lig'de geride kalan 21 hafta sonunda kalesinde 54 gol gören Hes Kablo , bu sezon ligde en fazla gol yiyen takım oldu.

Lig'de 12 puanla 18'inci sırada yer alan , ligin geride kalan 21 haftasında 54 gol yedi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. temsilcisini 46 golle takip etti. En farklı yenilgisini 'a karşı alan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 6-2 kaybetmişti. Kayserispor ligin geride kalan haftalarında ise 21 gol atabildi. Kayserispor bu haftasonu deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

  1. 12.02.2020
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