Kayserispor gelecek haftalar için umutlu!

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 21 haftada, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12 puan toplayabildi. Ligde son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Kayseri temsilcisi, puan cetvelinde son sırada yer alıyor.

Haftalardır düşme hattından çıkamayan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor'da, Antalyaspor maçında sergilenen oyun ise hem taraftarı hem de camiayı umutlandırdı.

"SAVAŞAN BİR KAYSERİSPOR VAR"

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'un devre arası transferleriyle iyi bir takım haline geldiğini ve mücadeleci bir oyun ortaya koymaya başladığını söyledi.

Takımın ilk kez Antalyaspor karşısında tam kadro sahaya çıktığına dikkati çeken Tokgöz, "Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında mücadele eden, savaşan bir Kayserispor vardı. Bu, bizim başından beri arzuladığımız tabloydu. İyi oyun oynamaya başladık, mücadele eden bir takım haline geldik ancak bize puanlar lazım." diye konuştu.

"TAKIM BİRBİRİNE ALIŞTI"

Ligde kalmak için son ana kadar yarışı bırakmayacaklarını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Kimse bizim bırakıp kaçacağımızı düşünmesin. Böyle bir takım kurduktan sonra yarıştan asla vazgeçmeyiz. Takım birbirine alıştı. Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Biz inanarak bu işin başına geçtik. Ligin sonunda gülen taraf biz olacağız. Buna inancımız tam."

ZOR MAÇLAR BEKLİYOR

Hes Kablo Kayserispor, ligde son 13 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Zorlu periyotta iç sahada İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda ise Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.