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10 Şubat 2020, Pazartesi
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galibiyete hasret!

Kayserispor galibiyete hasret!

'de 12 puanla son sırada bulunan , 2020 yılında galibiyete hasret kaldı. Hırvat teknik direktör ile çıktığı 4 Süper Lig, 2 maçında galip gelemeyen Hes Kablo Kayserispor, sadece 2 beraberlik aldı.

'de , Ankaragücü, ve ile karşılaşan sarı kırmızılılar, bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Alanyaspor ve Galatasaray'a farklı mağlup olan , Ankaragücü ve Antalyaspor ile de berabere kaldı. Kayserispor, Ziraat 'nda ile oynadığı maçta bir beraberlik bir yenilgi elde etti. yönetiminde Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:

SÜPER LİG:

Alanyaspor-Kayserispor 5-1

Kayserispor-Ankaragücü 1-1

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-2

TÜRKİYE KUPASI:

Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

  1. 10.02.2020
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