CANLI | Kayseispor - Antalyaspor

Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligin son sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada Kayserispor, evinde alacağı puan veya puanlarla gelecek haftalar için umut ışığı ararken, Antalyaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER;

KAYSERİSPOR - Lung, Emre, Pedro, Lopes, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Angelo, Gustavo, Situm

ANTALYASPOR - Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin

SÜPER LİG'DE 30. RANDEVU

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı.

İSTATİSTİKLER (OPTA)

Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği 11 maçın beşini kazanan Kayserispor (3B 3M), bu beş galibiyeti de ikişer farklı skorlarla aldı.

Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), daha önceki dört karşılaşmada üç galibiyet almıştı (1M).

Bu sezon Süper Lig'de kazandığı puanların en büyük bölümünü iç sahada toplayan takım Kayserispor (%82; 9/11).

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan dört puan çıkaran Antalyaspor (1G 1B), daha önceki 11 karşılaşmada üç puan toplayabilmişti (3B 8M).

Kayserispor bu sezon Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı konumunda (52). Lig tarihinde ilk 21 haftalar itibarıyla kalesinde daha fazla gol gören son ekip Erzurumspor (2000/01 sezonunda 55 gol).

2019/20 Süper Lig sezonunda kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Kayserispor (4), daha önceki sekiz sezonun toplamında aynı sayıda golü kendi kalesine yollamıştı.

Süper Lig'in ilk 21 haftasında maçları en kısa süre berabere giden iki takım Antalyaspor (704 dakika) ve Kayserispor (699 dakika).

Bu sezon Süper Lig'de en az üç maça çıkan kaleciler arasında maç başına en fazla gol yiyen isim İsmail Çipe (ortalama 3.4, toplam 17).

Antalyaspor formasıyla deplasmanda en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Paul Omo Mukairu (2 gol & 1 asist), bu katkıların ikisini son dış saha maçında Denizlispor'a karşı yaptı (1 gol & 1 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının birini kazanabilen Tamer Tuna (1B 2M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Göztepe'yi çalıştırırken aldı.