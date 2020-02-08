Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.
Tıpta Hoffa hastalığı olarak bilinen, diz kapağı yağ yastıkçığı sıkışma sorunu yaşayan Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; bir süredir medikal tedavi uygulanan kalecinin, bu tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat kararı alındığını söyledi. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 10 gün sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 20 gün sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.
- 08.02.2020
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 2 milyar 190 milyon TL
- Adana Demirspor Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Messi Manchester City'e gidecek mi? Guardiola'dan sürpriz çıkış
- Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Trabzonspor Muhtemel 11'ler
- Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.