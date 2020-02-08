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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Kayserisporlu kaleci ameliyat oldu

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu

takımlarından ’un tecrübeli kalecisi , geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Tıpta Hoffa hastalığı olarak bilinen, diz kapağı yağ yastıkçığı sıkışma sorunu yaşayan Kayserisporlu kaleci , Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; bir süredir medikal tedavi uygulanan kalecinin, bu tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat kararı alındığını söyledi. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 10 gün sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 20 gün sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.

  1. 08.02.2020
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