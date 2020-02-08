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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'da sevinci

Kayserispor'da Silviu Lung sevinci

Sakatlığı düzelen Hes Kablo 'un Rumen kalecisi , 'in 21. haftasında oynanacak olan karşısında forma giyecek.

'in 21.haftasında sahasında 'u konuk edecek olan , hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmasını bugün gerçekleştirerek kampa giren sarı kırmızılı takımda Rumen kaleci 'dan iyi haber geldi.

14 Ocak 2019 tarihinde Kayseri'de Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında sakatlanan ve ligin ikinci yarısında geride kalan 3 maçta görev alamayan Silviu Lung'un Antalyaspor maçında kaleyi koruyacağı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı file bekçisi Antalyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak. Yedekte ise İsmail Çipe görev yapacak.

  1. 08.02.2020
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