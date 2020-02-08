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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nin kader maçı

Kayseri'nin kader maçı

Sonuncu , maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Ligde 6 maçtır kazanamayan , maçını kazanarak seri yakalamak istiyor. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, " maçında sakatlığı devam eden Hasan Hüseyin dışında tüm oyuncularımız hazır olacak. Hocamız kimi tercih eder bilemiyorum ama en iyi 11'ini sahaya sürüp maçtan galibiyetle ayrılacağından eminiz. Hocamız geldiğinden beri dar bir kadroyla maçlara çıktı. Şimdi ilk kez tercihli bir ilk 11'le sahaya çıkacağız. Bu galibiyete hem takımın hem kulübün hem de şehrin çok ihtiyacı var" diye konuştu.
  1. 8.2.2020
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