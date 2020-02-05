Abdennour donduruldu
Kayserispor, Valencia'dan aldığı Tunuslu stoper Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshine yanaşmaması üzerine kontratı askıya alındı. Böylece sarı-kırmızılılarda 14 yabancı oyuncu kaldı.
Kayserispor, Valencia'dan aldığı Tunuslu stoper Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshine yanaşmaması üzerine kontratı askıya alındı. Böylece sarı-kırmızılılarda 14 yabancı oyuncu kaldı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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