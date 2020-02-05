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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Abdennour donduruldu

Abdennour donduruldu

, 'dan aldığı Tunuslu stoper 'un sözleşmesini dondurdu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshine yanaşmaması üzerine kontratı askıya alındı. Böylece sarı-kırmızılılarda 14 kaldı.

, 'dan aldığı Tunuslu stoper 'un sözleşmesini dondurdu. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme feshine yanaşmaması üzerine kontratı askıya alındı. Böylece sarı-kırmızılılarda 14 kaldı.

  1. 5.2.2020
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