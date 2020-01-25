Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor... Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala eski oyuncusu Sapunaru ve Galatasaraylı Emre Taşdemir ile kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, düşme potasından çıkmanın hesaplarını yapıyor... Öte yandan kritik noktada bulunan bir diğer ekip olan Ankaragücü, maddi zorluklarla karşı karşıya gelmesine karşın Kayserispor karşısında alacağı puan veya puanlarla derin bir nefes almak istiyor. Futbolseverler, Kayserispor - Ankaragücü karşılaşmasının gününü, saatini, yayıncısını ve muhtemel 11'ini merak ediyor... İşte Kayserispor Ankaragücü mücadelesine dair bilmeniz gereken her şey!
Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki kulüp de alacağı puan veya puanlarla alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor...
Bu kritik mücadele öncesinde Kayserispor'un 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı kırmızılılar, 10 puanla ligin dibine demir atmış durumda ve oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ankaragücü'nün ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 19. hafta itibariyle 12 puanla 17. sırada kendine yer bulan Ankara temsilcisinin 12 maçlık kazanamama serisi bulunuyor.
İLK 11'LER;
KAYSERİSPOR: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill
KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Kutluhan Bilgiç yer alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den CANLI yayınlanacak.
SAKATLIKLARDA SON DURUM
Kayserispor'da sakatlıkları süren Lung, Eray İşcan, Levent Gülen forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezaları bulunan Djedje, Kvrzic ve Hasan Hüseyin Acar da bu karşılaşmada olmayacak.
Başkent ekibinde ise, Scarione ve Orgill'in durumu maç saatinde netleşecek. Alperen Kuyubaşı'nın da kart cezası bulunuyor...
36. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü 36. kez karşılaşacak.
Geride kalan 35 maçta Hes Kablo Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 10 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 57 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 44 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 13:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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