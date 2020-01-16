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16 Ocak 2020, Perşembe
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'ın kalma sebebi belli oldu!

Mensah'ın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

ekiplerinden İstikbal Mobilya forması giyen , takımında bırakılmıştı. Özellikle Beşiktaş ve 'ın gündeminde olan futbolcu için teknik direktörü Prosinecki, ''Mensah'ı tamamen gözden çıkarmadık.'' açıklamasını yapmıştı. Ganalı futbolcunun kadro dışı kalma sebebi belli oldu.

takımlarından 'da bırakılırken, Prosinecki son antrenmanda 'Bu durum Mensah'ı tamamen gözden çıkardık anlamına' gelmesin açıklamasını yaptı.

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Peki Mensah neden kadro dışı kaldı? Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mensah, maçı sonrasındaki tavrı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi.

'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki, müsabaka sonrası takıma tesislerde kampa girileceğini söyledi. Ancak tesisler yerine direkt olarak evine giden Mensah'ın bu davranışı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu ertesi sabah takım toplantısında Prosinecki ile de tartışınca kadro dışı kaldı.

  1. 16.01.2020
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