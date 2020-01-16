Mensah'ın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakılırken, teknik direktör Prosinecki son antrenmanda 'Bu durum Mensah'ı tamamen gözden çıkardık anlamına' gelmesin açıklamasını yaptı.

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Peki Mensah neden kadro dışı kaldı? Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mensah, Fenerbahçe maçı sonrasındaki tavrı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki, müsabaka sonrası takıma tesislerde kampa girileceğini söyledi. Ancak tesisler yerine direkt olarak evine giden Mensah'ın bu davranışı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu ertesi sabah takım toplantısında Prosinecki ile de tartışınca kadro dışı kaldı.