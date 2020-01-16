Mensah'ın kadro dışı kalma sebebi belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Mensah, takımında kadro dışı bırakılmıştı. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan futbolcu için teknik direktörü Prosinecki, ''Mensah'ı tamamen gözden çıkarmadık.'' açıklamasını yapmıştı. Ganalı futbolcunun kadro dışı kalma sebebi belli oldu.
Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakılırken, teknik direktör Prosinecki son antrenmanda 'Bu durum Mensah'ı tamamen gözden çıkardık anlamına' gelmesin açıklamasını yaptı.
NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Peki Mensah neden kadro dışı kaldı? Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mensah, Fenerbahçe maçı sonrasındaki tavrı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki, müsabaka sonrası takıma tesislerde kampa girileceğini söyledi. Ancak tesisler yerine direkt olarak evine giden Mensah'ın bu davranışı teknik heyeti oldukça sinirlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu ertesi sabah takım toplantısında Prosinecki ile de tartışınca kadro dışı kaldı.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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