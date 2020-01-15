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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Kayseri’de

Campanharo Kayseri’de

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, , 'ten sonra Brezilyalı maestro 'yu da kadrosuna kattı.

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan, sonuncu sıradaki , Kvrzic, Mesanovic, , 'ten sonra Brezilyalı maestro 'yu da kadrosuna kattı. Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 28 yaşındaki 10 numara, 'da 'de geçen sezon 25 maçta 2 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
  1. 15.1.2020
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