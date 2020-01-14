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14 Ocak 2020, Salı
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Gustavo Kayseri'ye geldi!

Gustavo Kayseri'ye geldi!

Hes Kablo 'nin alınmasına onay verdiği 28 yaşındaki Brezilyalı 'ye geldi.

Hes kablo 'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu 'ye geldi. Prensip anlaşması yapılan futbolcunun ailesi ve 3-4 bavul eşyası ile Kayseri'ye gelmiş olması anlaşmanın büyük ölçüde yapıldığına işaret etti. Gustavo ailesini otele yerleştirdikten sonra Kayserispor tesislerine geçti.

GUSTAVO CAMPANHARO KİMDİ

4 Nisan 1992 doğumlu. 'nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya'da takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynuyor. 'nın Hellas Verona ve takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı. Geçen sezon Ludogorest takımında oynayan sonrasında da Brezilya takımına transfer olan Gustavo, olumsuz bir durum olmaması halinde yarın sözleşme yapacak.

  1. 14.01.2020
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