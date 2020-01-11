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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Situm’u da aldı

Kayseri Situm’u da aldı

Ligde kurtuluş savaşı verecek olan sonuncu , 4. transferini ’den Hırvat kanat oyuncusu ’la gerçekleştirdi.

, Enver Cenk Şahin, Kvrzic ve Mesanovic'ten sonra bir daha gerçekleştirdi. Sarıkırmızılılar, Hırvatistan'ın güçlü temsilcisi 'de foram giyen kanat oyuncusu 'la her konuda anlaştı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. Bu sezon ilk yarıda oynadığı 17 karşılaşmada 1 gol, 2 asist yaptı. 2 kez de Hırvatistan 'nın formasını giydi. Öte yandan Başkan Berna Gözbaşı, transferde 4-5 oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

  1. 11.1.2020
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