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10 Ocak 2020, Cuma
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Golcü Çekya'dan

Golcü Çekya'dan

, hücum hattı için aradığı ismi Çekya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, M.Boleslav’da 11 gol, 7 asistle oynayan golcü Mesanovic’le anlaştı.

İkinci yarıda kurtuluş savaşı verecek olan , teknik direktörlüğe 'yi getirdikten sonra transferde atağa kalktı. Hücum hattına takviye arayan sarı- kırmızılılar, Prosinecki'nin onay verdiği golcü Muris Mesanovic'le anlaştı. Çekya 1. Ligi'nde formasını giyen 29 yaşındaki tecrübeli santrforun sözleşmesi 2022'de sona erecek. Forvet ve forvet arkası pozisyonunda da oynayabilen Mesanovic'in sağlık kontrolleri sonrasında imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Slavia Prag'dan Mlada Boleslav'a olan Bosnalı santrfor, bu sezon ilk yarıda takımında oynadığı 24 karşılaşmada 11 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. kariyeri boyunca Çekya dışında hiç forma giymeyen Mesanovic'in, Kayserispor'a transferinin gerçekleşmesi halinde, burada ilk yurt dışı deneyimini de yaşayacak. Başarılı forvet, önceki gün takıma katılan Kvrzic'in ardından sarı-kırmızılılardaki ikinci Boşnak futbolcu oldu.

  1. 10.1.2020
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