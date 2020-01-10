Golcü Çekya'dan
Kayserispor, hücum hattı için aradığı ismi Çekya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, M.Boleslav’da 11 gol, 7 asistle oynayan Boşnak golcü Mesanovic’le anlaştı.
İkinci yarıda kurtuluş savaşı verecek olan Kayserispor, teknik direktörlüğe Prosinecki'yi getirdikten sonra transferde atağa kalktı. Hücum hattına takviye arayan sarı- kırmızılılar, Prosinecki'nin onay verdiği Boşnak golcü Muris Mesanovic'le anlaştı. Çekya 1. Ligi'nde Mlada Boleslav formasını giyen 29 yaşındaki tecrübeli santrforun sözleşmesi 2022'de sona erecek. Forvet ve forvet arkası pozisyonunda da oynayabilen Mesanovic'in sağlık kontrolleri sonrasında imzayı atacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Slavia Prag'dan Mlada Boleslav'a transfer olan Bosnalı santrfor, bu sezon ilk yarıda takımında oynadığı 24 karşılaşmada 11 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Futbol kariyeri boyunca Çekya dışında hiç forma giymeyen Mesanovic'in, Kayserispor'a transferinin gerçekleşmesi halinde, burada ilk yurt dışı deneyimini de yaşayacak. Başarılı forvet, önceki gün takıma katılan Kvrzic'in ardından sarı-kırmızılılardaki ikinci Boşnak futbolcu oldu.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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