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09 Ocak 2020, Perşembe
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'dan 3

Kayserispor'dan 3 transfer

'de ilk yarıyı 10 puanla son sırada kapatan 'da kadro revizyonu başladı.

Birçok isim ile yolları ayıran sarı kırmızılı kulüp, bu oyuncuların yerlerini doldurmak için çalışmalarına start verdi. Kayseri ekibi, Barış Pınar Harekatı'na destek verdiği için ekibi St. Pauli ile yolları ayrılan ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılıların Enver Cenk Şahin'in yanı sıra Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen hücum oyuncusu Zoran Kvrzic ile 2.5 yıllık, Çekya 1'inci Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Boşnak forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

  1. 09.01.2020
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