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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'dan 2 futbolcu istedi

Kayserispor Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i 'dan kiralık olarak eden , şimdi de sol bek ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Hes Kablo , 'dan ile orta saha Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

'da bulunan Kayserispor Başkanı , Galatasaray'dan gelecek yanıta göre çalışmalarına yön verecek.

  1. 08.01.2020
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