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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Enver ve Zoran ile anlaştı

Kayserispor Enver ve Zoran ile anlaştı

Hes kablo , dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. 'in 2. yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna 2 futbolcu kattı. 'nın St Pauli takımından gönderilen gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ve Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Zoran Kvrzic ile anlaşmaya varıldı.

'ya giderek Başkan ve Teknik Direktör Robert Prosinecki ile görüşen ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul eden iki futbolcu, bugün çalışmalara başladı. Kulübü, her iki futbolcunun lisans işlemleri için gerekli evraklarının gelmesi ile birlikte resmi imzaları attıracak ve kamuoyuna açıklama yapacak.

  1. 08.01.2020
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