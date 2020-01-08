Kayserispor Enver ve Zoran ile anlaştı
Hes kablo Kayserispor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'in 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna 2 futbolcu kattı. Almanya'nın St Pauli takımından gönderilen gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ve Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Zoran Kvrzic ile anlaşmaya varıldı.
Antalya'ya giderek Başkan Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Robert Prosinecki ile görüşen ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul eden iki futbolcu, bugün çalışmalara başladı. Kayserispor Kulübü, her iki futbolcunun lisans işlemleri için gerekli evraklarının gelmesi ile birlikte resmi imzaları attıracak ve kamuoyuna açıklama yapacak.
- 08.01.2020
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fb40 adam gibi adam bak sahip çıkanların arkasında duruyor sahada mücadele ediyor birde son bitiriş hamleleri iyi olsa bulunmaz bir topçu helal
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