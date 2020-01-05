Sponsor değişti
İlk yarıda İstikbal Mobilya Kayserispor ismiyle mücadele eden sarı-kırmızılılar sponsor değişikliğine gitti. Hes Kablo Kayserispor adı kullanılacak.
İlk yarıda İstikbal Mobilya Kayserispor ismiyle mücadele eden sarı-kırmızılılar sponsor değişikliğine gitti. Hes Kablo Kayserispor adı kullanılacak.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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