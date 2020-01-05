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05 Ocak 2020, Pazar
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Sponsor değişti

Sponsor değişti

İlk yarıda ismiyle mücadele eden sarı-kırmızılılar sponsor değişikliğine gitti. Kayserispor adı kullanılacak.

İlk yarıda ismiyle mücadele eden sarı-kırmızılılar sponsor değişikliğine gitti. Kayserispor adı kullanılacak.

  1. 5.1.2020
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