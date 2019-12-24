Malatya’ya en az 2 transfer - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Malatya’ya en az 2 transfer

’ya en az 2

Malatya’ya en az 2 transfer

 Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, taraftarlara devre arası için müjdesi verdi.

Çelikel, "Sergen hoca ve teknik heyet, sürekli koordine halinde. 'u aldık. Takıma en az 2 futbolcu daha katmaya çalışıyoruz. Transferde orta saha üzerinde duruyoruz" bilgisini paylaştı.
  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’ya en az 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN