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24 Aralık 2019, Salı
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yok olursa alamazsınız

Kayseri yok olursa alamazsınız

 Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün büyük sorunları olduğunu vurguladı ve destek istedi.

Gözbaşı, "Geçtiğimiz 1 senede takım yönetilememiştir. 'dan ve 'den dava gönderen arkadaşlar da bilsin ki yok olursa hiç kimse hiçbir şey alamaz" dedi.
  1. 24.12.2019
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