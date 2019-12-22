MAÇ SONUCU | Kayserispor 1 - 4 Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 16. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Miguel Lopes (kendi kalesine), 10. Mert Kula (kendi kalesine), 48. dakikada Demba Ba ve 90+3. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golü 38. dakikada Artem Kravets'ten geldi.



Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 34'e yükseltti ve Demir Grup Sivasspor ile farkı 4'e indirdi. Kayserispor 10 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.

26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca pasını ceza sahası içine gönderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-3

62. dakikada Ziya Alkurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir defansı topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Yasir'den topu alan Ziya Alkurt'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

79. dakikada Furkan Polat'ın ortasında arka direkte Hasan Hüseyin topa gelişine vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Edin Visca'nın şutunda Lung topu kornere çeldi.

90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Aleksic topa gelişine vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 1-4