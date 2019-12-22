Kayserispor’da tek yol 3 puan
Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü ligin 16. haftasında oynayacağı zorlu Medipol Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, 'Oyuncuların üstüne düşeni yapacağından şüphem yok' dedi.
Geçtiğimiz haftayı Gaziantep yenilgisiyle kapatan Kayserispor, gözünü Başakşehir'e dikti. Teknik direktör Bülent Uygun, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Taraftarlarımızın önünde 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Şans vereceğim oyuncuların üstüne düşeni fazlasıyla yapacağından şüphem yok. Onlara güveniyorum" açıklamasını yaptı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Kayserispor’da tek yol 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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