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22 Aralık 2019, Pazar
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’da tek yol 3 puan

Kayserispor’da tek yol 3 puan

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , gözünü ligin 16. haftasında oynayacağı zorlu 'e dikti. , 'Oyuncuların üstüne düşeni yapacağından şüphem yok' dedi.

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , gözünü 'e dikti. , kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Taraftarlarımızın önünde 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Şans vereceğim oyuncuların üstüne düşeni fazlasıyla yapacağından şüphem yok. Onlara güveniyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 22.12.2019
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