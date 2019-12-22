Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, lig ikincisi Medipol Başakşehir'i sahasında konuk edecek. 10 puanla ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılı ekibin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Öte yandan İstanbul temsilcisi de karşılaşmayı kazanarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. Peki, Kayserispor-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir ise 27 puanla ikinci sırada. İki takımın da hedefi mutlak galibiyet...
KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor'un Kadir Has Stadyumu'nda ağırlayacağı Başakşehir maçı saat 16.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets
Sakat: Benoit Poulain, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Alpay Çelebi
Cezalı: Yok
Başakşehir: Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
Sakat: Arda, Gulbrandsen*, Skrtel*, Mahmut*
Cezalı: Yok
21. RANDEVU
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21. kez karşılaşacak. Kayserispor ile Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.
Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 1-1 sona ermişti.
KAYSERİ'DE EKSİK ÇOK
Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 eksik var. Emmanuel Adebayor, Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Şamil Çinaz gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı Kayserispor'da 6 oyuncu da sakat.
MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Başakşehir'i konuk ettiği son beş Süper Lig maçında da birer gol yiyen ve galip gelemeyen Kayserispor (2B 3M), rakibini iç sahada en son Aralık 2011'de mağlup edebilmişti (1-0).
- Kayserispor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi, yediği maçların üçünde de sadece birer gol yedi.
- Kayserispor'un Süper Lig'de aldığı son üç galibiyet de iç sahada gelirken, bu maçların ikisinde rakibi İstanbul takımlarıydı (vs Kasımpaşa & Fenerbahçe).
- Süper Lig'de çıktığı son altı deplasman maçında sırasıyla bir galibiyet, bir beraberlik alan Başakşehir, son dış saha karşılaşmasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
- 2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en fazla gol yiyen ekip (8).
- Bu sezon Süper Lig maçlarında skor olarak sadece 91 dakika geride oynayan Başakşehir, bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.
- Süper Lig'in ilk 15 haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım olan Kayserispor (20), bu gollerin 11'ini son 15 dakikalarda kalesinde gördü.
- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Enzo Crivelli (4; Alexander Sörloth ile birlikte).
- Bülent Uygun, teknik direktör olarak Süper Lig'de Başakşehir'e karşı dokuz maça çıktı ve bu karşılaşmaların altısında sahadan üç puanla ayrıldı (1B 2M).
- Süper Lig'de Kayserispor ile altı kez karşılaşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibine sadece Aralık 2017'de (Akhisarspor 0-2 Kayserispor) mağlup oldu (3G 2B).
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 11:05
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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