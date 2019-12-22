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22 Aralık 2019, Pazar
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maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 16. haftasında İstikbal Mobilya , lig ikincisi Medipol 'i sahasında konuk edecek. 10 puanla ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılı ekibin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Öte yandan İstanbul temsilcisi de karşılaşmayı kazanarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. Peki, Kayserispor-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'in 16. haftasında İstikbal Mobilya evinde ligin güçlü takımlarından Medipol 'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir ise 27 puanla ikinci sırada. İki takımın da hedefi mutlak galibiyet...

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor'un Kadir Has Stadyumu'nda ağırlayacağı Başakşehir maçı saat 16.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets

Sakat: Benoit Poulain, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, ve Alpay Çelebi

Cezalı: Yok

Başakşehir: Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Sakat: Arda, Gulbrandsen*, Skrtel*, Mahmut*

Cezalı: Yok

21. RANDEVU

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21. kez karşılaşacak. Kayserispor ile Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.

Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 1-1 sona ermişti.

KAYSERİ'DE EKSİK ÇOK

Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 eksik var. , Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, , , Şamil Çinaz gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı Kayserispor'da 6 oyuncu da sakat.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Başakşehir'i konuk ettiği son beş Süper Lig maçında da birer gol yiyen ve galip gelemeyen Kayserispor (2B 3M), rakibini iç sahada en son Aralık 2011'de mağlup edebilmişti (1-0).
  • Kayserispor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi, yediği maçların üçünde de sadece birer gol yedi.
  • Kayserispor'un Süper Lig'de aldığı son üç galibiyet de iç sahada gelirken, bu maçların ikisinde rakibi İstanbul takımlarıydı (vs Kasımpaşa & Fenerbahçe).
  • Süper Lig'de çıktığı son altı deplasman maçında sırasıyla bir galibiyet, bir beraberlik alan Başakşehir, son dış saha karşılaşmasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
  • 2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en fazla gol yiyen ekip (8).
  • Bu sezon Süper Lig maçlarında skor olarak sadece 91 dakika geride oynayan Başakşehir, bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.
  • Süper Lig'in ilk 15 haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım olan Kayserispor (20), bu gollerin 11'ini son 15 dakikalarda kalesinde gördü.
  • Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Enzo Crivelli (4; Alexander Sörloth ile birlikte).
  • Bülent Uygun, teknik direktör olarak Süper Lig'de Başakşehir'e karşı dokuz maça çıktı ve bu karşılaşmaların altısında sahadan üç puanla ayrıldı (1B 2M).
  • Süper Lig'de Kayserispor ile altı kez karşılaşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibine sadece Aralık 2017'de (Akhisarspor 0-2 Kayserispor) mağlup oldu (3G 2B).
  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 11:05
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