Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir ise 27 puanla ikinci sırada. İki takımın da hedefi mutlak galibiyet...

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor'un Kadir Has Stadyumu'nda ağırlayacağı Başakşehir maçı saat 16.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets

Sakat: Benoit Poulain, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Alpay Çelebi

Cezalı: Yok

Başakşehir: Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Sakat: Arda, Gulbrandsen*, Skrtel*, Mahmut*

Cezalı: Yok

21. RANDEVU

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21. kez karşılaşacak. Kayserispor ile Başakşehir arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.

Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig maçlarında Kayseri'de 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 10 gol kaydettiği görülüyor. Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 Başakşehir maçını kazanamadı. Kayseri'de oynanan son 2 kez maç 1-1 sona ermişti.

KAYSERİ'DE EKSİK ÇOK

Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 eksik var. Emmanuel Adebayor, Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Şamil Çinaz gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı Kayserispor'da 6 oyuncu da sakat.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)