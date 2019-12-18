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18 Aralık 2019, Çarşamba
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yuvaya döndü

Gökhan Ünal yuvaya döndü

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen , efsane oyuncularından 'ı antrenör ekibine dahil etti. Kulübü özlenen günlerine döndüreceklerini belirten Ünal, "İsmimi de cismimi de burada duyurdum. Eski aile ortamıyla 'yi yukarı taşıyacağız" dedi.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen , efsane oyuncularından 'ı antrenör ekibine dahil etti. Kulübü özlenen günlerine döndüreceklerini belirten Ünal, "İsmimi de cismimi de burada duyurdum. Eski aile ortamıyla 'yi yukarı taşıyacağız" dedi.

  1. 18.12.2019
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