Gökhan Ünal yuvaya döndü

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, efsane oyuncularından Gökhan Ünal'ı antrenör ekibine dahil etti. Kulübü özlenen günlerine döndüreceklerini belirten Ünal, "İsmimi de cismimi de burada duyurdum. Eski aile ortamıyla Kayseri'yi yukarı taşıyacağız" dedi.