Gökhan Ünal yuvaya döndü
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, efsane oyuncularından Gökhan Ünal'ı antrenör ekibine dahil etti. Kulübü özlenen günlerine döndüreceklerini belirten Ünal, "İsmimi de cismimi de burada duyurdum. Eski aile ortamıyla Kayseri'yi yukarı taşıyacağız" dedi.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, efsane oyuncularından Gökhan Ünal'ı antrenör ekibine dahil etti. Kulübü özlenen günlerine döndüreceklerini belirten Ünal, "İsmimi de cismimi de burada duyurdum. Eski aile ortamıyla Kayseri'yi yukarı taşıyacağız" dedi.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Gökhan Ünal yuvaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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