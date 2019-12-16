Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Bernard Mensah’ın durumu Pazartesi günü yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 15.haftasından dün oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın Pazartesi günü çekilecek olan MR'i sonrasında durumu netlik kazanacak.
Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasının 22.dakikasında sakatlanarak yerini Ben Rienstra'ya bırakan Mensah'ın oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Tedavisine başlanan Bernard Mensah'ın Pazartesi günü çekilecek olan MR sonrasında hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.
- 16.12.2019
-
Mesut Özil'e çirkin muamele! Hazmedemediler
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ helal olsun be çocuk,
-
Cheshmi beğenildi
Toplam 1
Yorum
baksoy Allah aşkına ROOZBEH CHESHMİ neresi ki oradan futbolcu transfer edeceğiz ?
-
Gözler Tuzla maçında
Toplam 1
Yorum
GSGGSS ŞENER-DONK-MARCAO-EMRE T.TAYLAN-LEMİNA-FEGULİ-BABEL-ÖMER- ADEM
Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.