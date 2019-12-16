Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 15.haftasından dün oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın Pazartesi günü çekilecek olan MR'i sonrasında durumu netlik kazanacak.

Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasının 22.dakikasında sakatlanarak yerini Ben Rienstra'ya bırakan Mensah'ın oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Tedavisine başlanan Bernard Mensah'ın Pazartesi günü çekilecek olan MR sonrasında hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.