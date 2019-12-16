Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak

Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak

Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak

İstikbal Mobilya ’da Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ’ın durumu Pazartesi günü yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da ligin 15.haftasından dün oynanan Futbol Kulübü maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın Pazartesi günü çekilecek olan 'i sonrasında durumu netlik kazanacak.

müsabakasının 22.dakikasında sakatlanarak yerini Ben Rienstra'ya bırakan Mensah'ın oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Tedavisine başlanan 'ın Pazartesi günü çekilecek olan MR sonrasında hafta sonu oynanacak olan maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mensah’ın durumu Pazartesi günü belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN