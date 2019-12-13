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13 Aralık 2019, Cuma
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'da iki flaş ayrılık

Kayserispor'da iki flaş ayrılık

İstikbal Mobilya 'da 2 futbolcu vedalaştı. ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayseri'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İdmana çıkmayan ve Şamil Çinaz hakkında açıklamalarda bulunan , "Antrenmanda yoklar ve ne olduğunu ben de açıkçası bilmiyorum. Bu konuda yönetimimiz açıklama yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için 'ye başvuru yaptı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

  1. 13.12.2019
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