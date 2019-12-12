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12 Aralık 2019, Perşembe
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Umut ve Şamil krizi sürüyor

Umut ve Şamil krizi sürüyor

galibiyetiyle nefes alan 'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

galibiyetiyle nefes alan 'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. İdmana çıkmayan ve Şamil Çinaz hakkında açıklamalarda bulunan , "Antrenmanda yoklar ve ne olduğunu ben de açıkçası bilmiyorum. Bu konuda yönetimimiz açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 12.12.2019
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