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12 Aralık 2019, Perşembe
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'da sevindiren gelişme!

Kayserispor'da sevindiren gelişme!

İstikbal Mobilya 'da geçen hafta oynanan maçı kadrosuna alınmayan ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı.

Sarı-kırmızlı kulübün antrenmana çıkmadıkları için ligin 13'üncü haftasında evinde oynadığı maçında kadroya alınmayan ve Şamil Çinaz'ın antrenmana çıktığı kaydedildi. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağımız maçın hazırlıklarına devam ettik. Haftanın ilk antrenmanına katılmayan Umut ve Şamil bu antrenmanda yer aldılar. Teknik direktörümüz 'un görev vermesi halinde 2 futbolcumuz da Gaizantep deplasmanında forma giyebilecek" dedi.

  1. 12.12.2019
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