Kayserispor'da sevindiren gelişme!
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı.
Sarı-kırmızlı kulübün antrenmana çıkmadıkları için ligin 13'üncü haftasında evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın antrenmana çıktığı kaydedildi. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağımız maçın hazırlıklarına devam ettik. Haftanın ilk antrenmanına katılmayan Umut ve Şamil bu antrenmanda yer aldılar. Teknik direktörümüz Bülent Uygun'un görev vermesi halinde 2 futbolcumuz da Gaizantep deplasmanında forma giyebilecek" dedi.
- 12.12.2019
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Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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Yorum
ismiMİZ yav he he
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Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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