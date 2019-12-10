Nurettin Korkmaz ameliyat oldu
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK, maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Nurettin Korkmaz’ın çekilen MR sonrasın sol ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Genç futbolcu ameliyat oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi.
Başarılı geçen ameliyatın ardından 17 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Genç futbolcusu Sarı-Kırmızılı takımın yöneticisi Muhammed Ali Temel ziyaret ederek destek verdi.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
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