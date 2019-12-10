Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 17 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Genç futbolcusu Sarı-Kırmızılı takımın yöneticisi Muhammed Ali Temel ziyaret ederek destek verdi.