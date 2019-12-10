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10 Aralık 2019, Salı
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ameliyat oldu

Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

ekiplerinden ’da geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK, maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ’ın çekilen MR sonrasın sol ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Genç futbolcu ameliyat oldu.

'da kupa maçında sakatlanan genç futbolcu bugün 'da ameliyat oldu. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 17 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Genç futbolcusu Sarı-Kırmızılı takımın yöneticisi Temel ziyaret ederek destek verdi.

  1. 10.12.2019
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