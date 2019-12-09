MAÇ SONUCU Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u Artem Kravets'in golüyle 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 14. haftasında kapanış karşılaşmasında Kayserispor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Artem Kravets'in golüyle 1-0 kazandı.
Detaylar birazdan...
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 22:03
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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