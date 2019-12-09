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09 Aralık 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU 1-0

MAÇ SONUCU Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor

'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında , Kadir Has Stadyumu'nda ağırladığı 'u Artem Kravets'in golüyle 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 14. haftasında kapanış karşılaşmasında , ile karşılaştı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Artem Kravets'in golüyle 1-0 kazandı.

Detaylar birazdan...

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 22:03
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