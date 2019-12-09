Bülent Uygun: Güzel günler bizim olacak
Süper Lig'in 14. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımı Süper Lig'de bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Bülent Uygun, "Geçtiğimiz zor süreç içerisinde böyle önemli bir maçta onurlu duruşu gösteren futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kayserispor'u kümede bırakmak adına başta bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere el birliği ile zor süreçlerin içerisinden hep beraber el ele vererek inşallah bu takımı layık olduğu ligde bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok zor süreçten geçiyoruz. Sezon başından bu yana yaşananlara girmeyeceğim, her şeyleri yapmaya çalıştık. Buraya inanarak geldim. '1 değil 100 Bülent feda olsun' dedik. Hep beraber ayağa kalkmaya başladık. Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" şeklinde konuştu.
- 09.12.2019
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Yorum
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SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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