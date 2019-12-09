Bülent Uygun: Güzel günler bizim olacak - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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: Güzel günler bizim olacak

Bülent Uygun: Güzel günler bizim olacak

'in 14. haftasında Stadyumu'nda 'u 1-0 mağlup eden 'da , "Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" dedi.

'in 14. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımı Süper Lig'de bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Bülent Uygun, "Geçtiğimiz zor süreç içerisinde böyle önemli bir maçta onurlu duruşu gösteren futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kayserispor'u kümede bırakmak adına başta bakanımız olmak üzere el birliği ile zor süreçlerin içerisinden hep beraber el ele vererek inşallah bu takımı layık olduğu ligde bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok zor süreçten geçiyoruz. Sezon başından bu yana yaşananlara girmeyeceğim, her şeyleri yapmaya çalıştık. Buraya inanarak geldim. '1 değil 100 Bülent feda olsun' dedik. Hep beraber ayağa kalkmaya başladık. Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" şeklinde konuştu.

  1. 09.12.2019
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