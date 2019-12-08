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08 Aralık 2019, Pazar
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Kulüp Başkanı ’ya tebrik yağıyor

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’ya tebrik yağıyor

ekiplerinden İstikbal Mobilya ’dan dün yapılan başkanlığa seçilen ’na tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

'un resmen başkanı olarak, tarihinin ilk kadın başkanı olma ünvanını kazanan 'na beIN SPORTS, Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, , Fenerbahçe, Kasımpaşa A.Ş, Belediye Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya olmak üzere birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajları yayımladılar.
Berna Gözbaşı ise sosyal medya üzerinden gelen tebriklere tek tek teşekkür etti. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun Kasyerisporumuza birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, bizi bu göreve layık gören tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyor. Bize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

  1. 08.12.2019
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