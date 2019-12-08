Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’ya tebrik yağıyor
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’dan dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı’na tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Kayserispor'un resmen başkanı olarak, Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olma ünvanını kazanan Berna Gözbaşı'na beIN SPORTS, Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa A.Ş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya olmak üzere birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajları yayımladılar.
Berna Gözbaşı ise sosyal medya üzerinden gelen tebriklere tek tek teşekkür etti. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun Kasyerisporumuza birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, bizi bu göreve layık gören tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyor. Bize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’ya tebrik yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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