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08 Aralık 2019, Pazar
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Gözbaşı yeniden seçildi

Gözbaşı yeniden seçildi

Kayserispor Başkanı , olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi. Mali ve idari yönden ibra edilen Gözbaşı yönetimi, 'deki ilk kadın başkan olarak tarihe geçmişti.

Kayserispor Başkanı , olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi. Mali ve idari yönden ibra edilen Gözbaşı yönetimi, 'deki ilk kadın başkan olarak tarihe geçmişti. Gözbaşı, "Takım lig sonuncusu olmasaydı, başkanlığı bana bırakmazlardı. Elimden geleni yapacağım. 4 oyuncu gönderip 1 milyon dolar zarardan kar ettik" diye konuştu.
  1. 8.12.2019
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